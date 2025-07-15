Инстасамка в Общественной палате РФ: защитница детей или инициатор очередного скандала?

Зачем Инстасамка выступила в Общественной палате РФ и к чему это привело

Медийная скандалистка Инстасамка выступила в качестве спикера Общественной палаты РФ. Как и с какой целью блогерша оказалась на заседании государственного масштаба — рассказываем в материале РИАМО.

4 июля 2025 года в Общественной палате РФ состоялось заседание, посвященное обсуждению законодательных инициатив о защите прав несовершеннолетних в цифровом пространстве. Одним из приглашенных спикеров на заседании оказалась блогерша и певица Инстасамка. Учитывая скандальную биографию девушки, ее появление на официальном мероприятии вызвало негодование общественности.

Зачем Инстасамка пришла в Общественную палату

Фото - © Страница Дарьи Зотеевой (Инстасамки) в Инстаграм* @instasamka/*запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ

По словам самой Инстасамки (настоящее имя — Дарья Зотеева, с марта 2025 года носит фамилию мужа — Еропкина), на заседание Общественной палаты «ее пригласили» (кто именно — девушка умолчала). Сама она заявила о себе как о защитнице прав детей, эксплуатируемых родителями-блогерами.

Перед началом заседания Зотеева дала небольшое интервью телеграм-каналу Mash, в котором пообещала: «Недолго осталось беспредельничать, сегодня будем обсуждать безопасность детей в интернете и их права, наконец-то! Мне так надоело смотреть на блогеров, которые зарабатывают на своих детях, покупают себе „Порш“… Я перехожу к действиям. Я думаю, что это только начальная встреча и все еще впереди. Будем обсуждать, будем решать, что делать».

Кто такая Инстасамка и чем она знаменита

Фото - © Страница Дарьи Зотеевой (Инстасамки) в Инстаграм* @instasamka/*запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ

Дарья Зотеева родилась 11 мая 2000 года в Тобольске, в подростковом возрасте переехала с матерью и сестрой в Москву. После окончания школы училась в техникуме и юридической академии, но была отчислена из обоих учебных заведений за неуспеваемость.

В 2016 году девушка решила начать карьеру блогера и создала страничку в Instagram*, где сначала выкладывала видео из обычной жизни, а затем — комментировала общественную и политическую жизнь в России. Успеха это не принесло, поэтому Зотеева решила кардинально изменить формат блога — на сексуально-скандальный.

Девушка взяла ник Instasamka, увеличила губы и грудь, начала выкладывать провокационные фото и видео, после чего ее стали приглашать на различные шоу и проекты в качестве «трэш-звезды». Зотеева нередко выступала инициатором и сценаристом скандальных или конфликтных видео, чтобы подогреть интерес подписчиков, провоцировала драки и конфликты.

В 2019 году Инстасамка начала записывать рэп-композиции и гастролировать с концертами по всей России. Основными темами ее треков были деньги, беспорядочный секс и наркотики. Концерты Инстасамки посещали в основном подростки. К текстам песен Зотеевой проявлял внимание Роскомнадзор (в результате рэперша удалила из трек-листа песню «АУЕ»), а также глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. В итоге часть концертов Инстасамки отменили, а сама она была вынуждена отредактировать свой репертуар.

В 2025 году Инстасамка внезапно сменила «вектор деятельности» и начала пропаганду здорового отношения к воспитанию молодого поколения. Ее основной мишенью стала семья блогера Дениса Кукояка, который часто использует старшую дочь Василису в своих видео (музыкальных и бытовых). Именно семья Кукояка, по словам Зотеевой, навела ее на мысль о том, что детей нужно ограждать от блогинга и деструктивного контента в интернете. Перед своим визитом в Общественную палату Зотеева пообещала «пропесочить» семью Кукояка и «начать действовать».

Реакция общественности на инициативы Инстасамки

Фото - © Страница Дарьи Зотеевой (Инстасамки) в Инстаграм* @instasamka/*запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина отреагировала на появление Зотеевой на заседании Общественной палаты резко негативно: «Как и все, считаю этот перфоманс крайне возмутительным для всего общества. Мне предлагали быть модератором этого круглого стола, я отказалась. В 2023 году этот человек приходил к нам на разговор после ситуации с отменой концертов. В ходе встречи был задан ряд неудобных вопросов представителями родительских организаций. В частности, относительно позиции по теме проведения СВО, распространения порнографического контента и пропаганды ЛГБТ, развратных действий в отношении детей, военной службы супруга. Ряд из них так и остались без ответа. По требованию родительской общественности некоторые треки тогда были удалены».

Мизулина считает, что появление такого персонажа, как Инстасамка, в числе спикеров на заседании Общественной палаты как минимум неуместно: «Видимо, дальше по абсурдному сценарию некоторых лиц скамер Мелстрой должен стать министром МВД России, подделавший военник Литвин — министром обороны, инфомошенница Блиновская — Генпрокурором, а Иван Золо — главным психиатром России».

Между тем никакой информации о результатах заседания Общественной палаты и новых инициативах о защите прав детей в интернет-пространстве пока не известно. Также остается загадкой, кто именно пригласил Зотееву в качестве спикера и будет ли она участвовать в последующих заседаниях по «детскому» вопросу. Возможно, появление Инстасамки в общественном инфополе было лишь очередной попыткой скандальной блогерши привлечь к себе внимание.

* Принадлежит компании Meta, которая внесена Росфинмониторингом РФ в список террористов и экстремистов.