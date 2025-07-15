Владельцам корейских авто стоит переживать из-за подтоплений улиц — эксперт

«По маркам: китайские автомобили в этом плане ничем не отличаются от всех остальных. Конструктивно и компоновочно автомобилестроение сейчас везде примерно одинаковое. А вот за корейцев я бы переживал», – сказал Попов.

Он поделился негативным опытом владения корейского автомобиля.

«Корейский автопром любит вешать генератор позади двигателя в нижней части мотора. То есть, если до половины колеса вода поднимется — например, на Matiz или Nexia, — генератор окажется в воде. А генератор, попав в воду, уходит «нафиг» — заливает, и он выходит из строя», – пояснил автоэксперт.