Врачи в Дубне спасли 96-летнюю пациентку с инфарктом

Эндоваскулярные хирурги сосудистого центра ФБУЗ МСЧ № 9 ФМБА России в Дубне успешно провели операцию стентирования 96-летней пациентке с острым инфарктом миокарда. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Дубна.

«Мы успешно прооперировали пациентку 96 лет с многососудистыми поражениями коронарных артерий. Сложность случая была в выраженной извитости и кальцинозе инфаркт-зависимой коронарной артерии и аорты. Сейчас женщина идет на поправку и уже готовится к выписке! А самым молодым нашим пациентом стал 32-летний мужчина, который перенёс инфаркт миокарда», — поделился врач.

Заведующий отделением рентгенхирургических методов диагностики и лечения Шерзод Шарипов рассказал, что сегодня мультидисциплинарная команда специалистов сосудистого центра готова помогать пациентам практически любого возраста.

Но кардиологи также отмечают, что сердечно-сосудистые заболевания значительно помолодели.

«Если человек регулярно употребляет фастфуд, энергетические напитки, ведет пассивный образ жизни (гиподинамия), а также злоупотребляет курением и алкоголем — это серьёзно истощает его сердечно-сосудистую систему», — предупреждают специалисты.

90% пациентов центра — люди с заболеваниями коронарных сосудов. Основная причина — атеросклероз. Чтобы избежать серьёзных проблем с сердцем, необходимо регулярно проходить диспансеризацию и вести здоровый образ жизни.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.