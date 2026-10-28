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Врачи в Долгопрудном удалили гигантскую грыжу и сделали пластику живота

Хирурги Долгопрудненской клинической больницы помогли пациентке с гигантской послеоперационной грыжей передней брюшной стенки. Во время операции они также выполнили пластику живота, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Пациентка поступила в Долгопрудненскую клиническую больницу в конце октября с серьезным послеоперационным осложнением. Внутренние органы выпячивались под кожу, образуя грыжевой мешок критических размеров и причиняя сильную боль. Требовалась срочная операция, чтобы предотвратить ущемление грыжи и кишечную непроходимость.

Вмешательство длилось несколько часов. Хирурги Алексей Падерин и Темирлан Арапбаев удалили грыжевой мешок, вправили органы и укрепили ослабленный участок брюшной стенки сетчатым имплантом для профилактики рецидива. Одновременно врачи выполнили абдоминопластику: удалили избыток кожи и скорректировали контуры живота.

«Это был настоящий вызов. Нам пришлось не просто устранить патологию, но и вернуть женщине качество жизни. Одновременное выполнение герниопластики и абдоминопластики позволило избежать повторных вмешательств и добиться отличного функционального и косметического результата», — рассказал лечащий врач Алексей Падерин.

Через несколько дней пациентку в удовлетворительном состоянии выписали домой под амбулаторное наблюдение.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.