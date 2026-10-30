Врачи в Долгопрудном спасли пациентку с закупоркой легочной артерии

Кардиологи Долгопрудненской клинической больницы спасли 68-летнюю женщину с тромбоэмболией легочной артерии после длительного авиаперелета. Тромб удалось растворить без операции, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Долгопрудненскую клиническую больницу поступила 68-летняя женщина, внезапно потерявшая сознание. При сборе анамнеза врачи выяснили, что незадолго до этого она перенесла длительный авиаперелет.

Медики заподозрили закупорку легочной артерии тромбом. Компьютерная томография с контрастом подтвердила диагноз. По словам заведующего отделением кардиологии Альберта Ягудаева, счет шел на минуты: требовалось быстро установить причину и начать специализированное лечение.

Оценив состояние пациентки, кардиологи выбрали тромболитическую терапию сильнодействующим препаратом вместо операции. Тромб растворился, кровоток восстановился. Женщину выписали в удовлетворительном состоянии.

Длительная неподвижность в сидячем положении, особенно у людей с тромбозом глубоких вен, может привести к тромбоэмболии — опасному для жизни состоянию, при котором сгусток крови перекрывает сосуд. Закупорка легочной артерии — наиболее опасный ее вариант.

Врачи напоминают о важности ранней диагностики заболеваний, в том числе с помощью регулярной диспансеризации. Во время длительных перелетов рекомендуется носить свободную одежду, не препятствующую кровотоку, обильно пить, а при склонности к тромбозам — использовать компрессионные чулки.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.