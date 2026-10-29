Врачи УЗИ Видновского перинатального центра отмечают профессиональный праздник

Врачи ультразвуковой диагностики Видновского перинатального центра отмечают профессиональный праздник. С 2008 года обследования в отделении антенатальной охраны плода и перинатальной диагностики прошли более 50 тыс. женщин, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Отделение антенатальной охраны плода и перинатальной диагностики Видновского перинатального центра создали в 2008 году. За время его работы обследования прошли более 50 тыс. женщин.

«В отделении трудятся 9 основных сотрудников и 5 совместителей. Четыре опытных врача, имеющих международный сертификат, работают в окружном кабинете, проводят самые ответственные исследования — I и II скрининги», — рассказала заведующая отделением Ирина Гейлис.

Более молодые коллеги проводят УЗИ органов малого таза и молочных желез, III скрининг, а также ультразвуковые исследования во время беременности. Врачи обследуют пациенток амбулаторно и при необходимости в стационаре: выполняют УЗИ брюшной полости, почек и другие исследования по назначению акушеров-гинекологов.

«В работе используем самое современное медицинское оборудование. Аппараты УЗИ экспертного и высокого класса помогают диагностировать сложные пороки развития плодов и ставить правильные диагнозы», — отметила Ирина Гейлис.

В Московской области 80-90 тыс. детей рождаются каждый год, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.