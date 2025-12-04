Врачи центра Рошаля впервые в Подмосковье вылечили глаукому у детей

В Детский научно-клинический центр имени Л.М. Рошаля обратились два ребенка с врожденной глаукомой: девочка 8 лет и мальчик 6 лет. Это редкое заболевание глаз, возникающее из-за неправильного развития дренажной системы глаза у детей до или вскоре после рождения. Без своевременного лечения глаукома может привести к необратимым повреждениям зрительного нерва и даже слепоте.

Врачи центра впервые в Подмосковье применили микроимпульсный лазер для лечения этого заболевания. В ходе операции специалисты воздействовали лазером на проблемную зону глаза, что позволило снизить внутриглазное давление и сохранить зрение пациентам. По словам заведующего отделением микрохирургии глаза Леонида Кононова, метод является малоинвазивным и щадящим, а каждая операция длилась около 20 минут и прошла успешно.

Пациенты быстро восстановились после вмешательства и были выписаны из центра. Операция с применением микроимпульсного лазера была проведена в Московской области впервые.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев на съезде детских врачей отметил, что тема педиатрии крайне важна.

«Мы очень дорожим партнерством, очень стараемся узнать все передовое, что происходит в мире вообще и в частности. В зале присутствуют представители 40 регионов и 11 зарубежных стран. Очень приятно, что за нашей работой могут наблюдать дистанционно», — сказал Воробьев.