Врачи центра Рошаля в Подмосковье удалили болт из желудка годовалого ребенка
Фото - © ДКЦ им. Л. М. Рошаля
Годовалого мальчика с проглоченным металлическим болтом доставили в детский научно-клинический центр имени Л.М. Рошаля, где врачи успешно провели эндоскопическую операцию, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Бригада скорой помощи привезла в центр Рошаля годовалого ребенка, который случайно проглотил крупный металлический болт. В приемном отделении мальчику сделали рентгенографию, подтвердившую наличие инородного тела в желудке.
Заведующий отделением эндоскопических методов диагностики и лечения Александр Иноземцев пояснил, что проглоченный болт мог вызвать тяжелые осложнения, такие как непроходимость или повреждение стенок желудка и кишечника с риском перитонита. Врачи провели малотравматичную эндоскопическую операцию без разрезов, извлекли болт с помощью эндоскопической петли. Процедура заняла около 15–20 минут.
Благодаря быстрой реакции родителей и врачей, операция прошла без осложнений, и мальчика уже выписали домой. Медики напоминают, что маленькие дети часто пробуют предметы на вкус, поэтому важно следить, чтобы опасные вещи не попадали им в руки. При проглатывании или вдыхании инородных предметов необходимо срочно вызывать скорую помощь и не пытаться извлечь их самостоятельно.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что тема работы скорой помощи всегда имеет принципиально важное значение, особенно в чувствительные и напряженные периоды. Воробьев подчеркнул, что скорая медицинская помощь — это всегда передовая линия.
«Это, конечно, касается и Covid, который мы вместе с вами, уважаемые коллеги, прошли. Вы помните, какое количество вызовов тогда поступало, какая была нагрузка, какие риски», — сказал губернатор.