Врачи центра Рошаля в Подмосковье удалили болт из желудка годовалого ребенка

Бригада скорой помощи привезла в центр Рошаля годовалого ребенка, который случайно проглотил крупный металлический болт. В приемном отделении мальчику сделали рентгенографию, подтвердившую наличие инородного тела в желудке.

Заведующий отделением эндоскопических методов диагностики и лечения Александр Иноземцев пояснил, что проглоченный болт мог вызвать тяжелые осложнения, такие как непроходимость или повреждение стенок желудка и кишечника с риском перитонита. Врачи провели малотравматичную эндоскопическую операцию без разрезов, извлекли болт с помощью эндоскопической петли. Процедура заняла около 15–20 минут.

Благодаря быстрой реакции родителей и врачей, операция прошла без осложнений, и мальчика уже выписали домой. Медики напоминают, что маленькие дети часто пробуют предметы на вкус, поэтому важно следить, чтобы опасные вещи не попадали им в руки. При проглатывании или вдыхании инородных предметов необходимо срочно вызывать скорую помощь и не пытаться извлечь их самостоятельно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что тема работы скорой помощи всегда имеет принципиально важное значение, особенно в чувствительные и напряженные периоды. Воробьев подчеркнул, что скорая медицинская помощь — это всегда передовая линия.

«Это, конечно, касается и Covid, который мы вместе с вами, уважаемые коллеги, прошли. Вы помните, какое количество вызовов тогда поступало, какая была нагрузка, какие риски», — сказал губернатор.