Врачи центра Рошаля в Подмосковье спасли девочку после электротравмы в ванной

В Подмосковье врачи детского научно-клинического центра имени Рошаля спасли 14-летнюю девочку, получившую электротравму во время купания с телефоном, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

ЧП произошло дома, когда 14-летняя девочка принимала ванну и смотрела видео на телефоне. Из-за разрядившейся батареи она подключила смартфон к портативному зарядному устройству. После попадания воды на провод ребенок получил электротравму.

Родители услышали крик и обнаружили дочь без сознания с телефоном на груди. Девочку доставили в приемное отделение Детского научно-клинического центра имени Л.М. Рошаля в состоянии средней тяжести.

По словам заведующей кардиологическим отделением центра Альфии Дроздовой, в течение 15 минут у пациентки наблюдались кратковременные потери сознания. После осмотра травматологом, кардиологом, реаниматологом и педиатром девочку госпитализировали в кардиологическое отделение для оценки состояния сердца. Нарушений ритма сердца выявлено не было.

В настоящее время девочка выписана, её жизни и здоровью ничего не угрожает.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в новом детском клиническом центре имени Леонида Рошаля работают 1 200 высококвалифицированных специалистов, по-настоящему влюбленных в свой род деятельности.

«В команде — ведущие специалисты: лидеры в педиатрии, хирургии, реабилитации, диагностике. Большинство из них из Москвы и Московской области», — подчеркнул глава региона, отметив, что есть врачи и из других российских субъектов.