Врачи центра Рошаля спасли зрение мальчику, которому осколок стекла попал в глаз

В детский клинический центр им. Леонида Рошаля бригадой скорой помощи доставлен 10-летний мальчик с тяжелой травмой глаза. Ранее он случайно разбил стекло, осколки которого попали ему в правый глаз. В результате это привело к разрезу роговицы, выпадению части внутриглазных оболочек и радужки, а также смещению зрачка. В центре мальчика сразу перевели в операционную. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«В ходе хирургического вмешательства с помощью микрохирургических инструментов мы реконструировали пространство между роговицей и радужкой, а после восстановили его в правильное положение. Ушили роговицу, закрыли раны глазного яблока и промыли их антибиотиками. Операция длилась около часа и прошла успешно», — рассказала лечащий врач-детский офтальмолог Наталья Репина.

Врачам удалось сохранить мальчику зрение. Уже в первый день после хирургического вмешательства у него появилась реакция зрачка на свет. Сейчас пациент чувствует себя хорошо и уже выписан. Примерно через месяц ему предстоит плановая госпитализация для снятия швов с роговицы. После полного восстановления ребенок будет жить прежней жизнью.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в новом Детском клиническом центре имени Леонида Рошаля работают 1200 высококвалифицированных специалистов, по-настоящему влюбленных в свой род деятельности.

«В команде — ведущие специалисты: лидеры в педиатрии, хирургии, реабилитации, диагностике. Большинство из них из Москвы и Московской области», — подчеркнул глава региона, отметив, что есть врачи и из других российских субъектов.