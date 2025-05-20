Врачи центра Рошаля спасли ребенка со скорлупой от фисташки в трахее

Мама 1,5-летней девочки, которая несколько дней назад подавилась фисташкой, обратилась за помощью в детский клинический центр имени Л. М. Рошаля. После инцидента у ребенка появились хрипы, одышка и свистящее дыхание. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

Врачи провели диагностику, после чего девочку госпитализировали для проведения экстренной операции.

«В ходе видеобронхоскопии мы обнаружили, что дыхательный просвет практически полностью перекрыт инородным телом, которое уже успело обрасти грануляционной тканью. В результате было принято решение провести ригидную бронхоскопию — сперва мы установили тубус бронхоскопа в трахею и с помощью специальных щипцов подтянули скорлупу от ореха в область подголосового пространства, а затем полностью извлекли под контролем ригидного ларингоскопа», — рассказала врач-эндоскопист Дарья Степаненко.

Со слов специалиста, если инородное тело не извлечь своевременно, это может привести к серьезным осложнениям, таким как воспалительный процесс, асфиксия (удушье) и даже летальный исход. Благодаря слаженной работе команды врачей операция прошла успешно. Сейчас девочка чувствует себя хорошо и уже выписана домой.

Врачи напоминают, что в случае попадания инородного тела в организм следует немедленно обращаться за медицинской помощью и ни в коем случае не предпринимать самостоятельных попыток по его извлечению.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что форумы и съезды врачей позволяют привлекать медиков на работу в Подмосковье.

«Еще одна тема, которая волнует всех и нас — это врачи. Врачей не хватает. Врачи нужны. И учителя нужны. И мы претендуем на то, что мы заинтересованы во всем самом умном и профессиональном. Поэтому мы не скрываем, что такое общение позволяет нам находить новых партнеров, учиться и совершенствоваться», — сказал Воробьев на съезде детских врачей Московской области.