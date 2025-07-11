Врачи Центра Рошаля спасли ребенка с опасным абсцессом шеи, возникшим на фоне ОРВИ

В Детский клинический центр им. Л. М. Рошаля был доставлен 5-летний мальчик с выраженным отеком шеи справа и высокой температурой до 39°C. Симптомы появились за неделю до обращения к врачам. Ранее за медицинской помощью родители пациента не обращались, проводили самостоятельное лечение жаропонижающими средствами, которое не давало эффекта, передает пресс-служба Минздрава региона.

После обследования специалисты диагностировали гнойный абсцесс в области шеи, возникший как осложнение после перенесенной острой респираторной вирусной инфекции. Маленького пациента экстренно перевели в оториноларингологическое отделение для проведения операции.

«Гнойный абсцесс в области шеи очень опасен, так как может привести к сужению дыхательных путей, повреждению сосудов и нервов, тромбообразованию и даже параличу. Мы выполнили дренирование, то есть вскрыли абсцесс через заднюю стенку глотки и удалили большое количество гноя. Операция прошла успешно», — рассказала заведующая оториноларингологическим отделением Елена Ковалец.

На данный момент с пациентом все хорошо, его уже выписали домой.

Врачи напоминают о том, что не стоит заниматься самолечением — при высокой температуре и плохом самочувствии следует незамедлительно обращаться за медицинской помощью.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.