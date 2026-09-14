Фото - © ДНКЦ им. Л. М. Рошаля

сегодня в 17:31

Врачи Центра Рошаля спасли ногу подростку после ДТП в Подмосковье

Врачи Детского научно-клинического центра имени Л. М. Рошаля спасли ногу 17-летнему подростку, получившему тяжелые травмы в ДТП с бетономешалкой. После нескольких месяцев лечения пациент восстановился, самостоятельно ходит и выписан домой, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

17-летний любитель мотоциклов не справился с управлением во время заезда и врезался в бетономешалку. Бригада скорой помощи доставила подростка в Детский научно-клинический центр имени Л. М. Рошаля в тяжелом состоянии, на искусственной вентиляции легких.

У пациента диагностировали сочетанную травму, травматический шок II степени, закрытую черепно-мозговую травму с угнетением сознания, переломы левой бедренной кости и костей левой голени, повреждение Монтеджи левого предплечья и обширные повреждения мягких тканей. Врачи первично обработали открытую рану, стабилизировали костные отломки аппаратом наружной фиксации, затем прооперировали перелом бедра и повреждение предплечья.

Из-за развития гнойного процесса в области перелома голени медики иссекли около 5 см пораженной кости, промыли сустав и применили методику костного транспорта в аппарате наружной фиксации. В течение нескольких месяцев формировался костный регенерат, который заполнил дефект и позволил избежать ампутации и укорочения конечности.

«Аппарат уже снят, пациент самостоятельно ходит. Движения в голеностопном суставе отсутствуют, однако угроза ампутации миновала», — сказал врач-травматолог-ортопед Ростислав Тюрин.

Подросток восстановился и был выписан домой. Врачи напомнили, что соблюдение правил дорожного движения помогает предотвратить тяжелые травмы при поездках на мототехнике.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в новом детском клиническом центре имени Леонида Рошаля работают 1 200 высококвалифицированных специалистов, по-настоящему влюбленных в свой род деятельности.

«В команде — ведущие специалисты: лидеры в педиатрии, хирургии, реабилитации, диагностике. Большинство из них из Москвы и Московской области», — подчеркнул глава региона, отметив, что есть врачи и из других российских субъектов.