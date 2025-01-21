Врачи центра Рошаля спасли 1,5-годовалого мальчика, проглотившего 130 магнитов

В детский клинический центр им. Л. М. Рошаля поступил 1,5-годовалый мальчик с подозрением на проглатывание инородных тел. Проведенное обследование выявило в желудке ребенка скопление большого количества магнитов и батарейку. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

Специалисты отмечают, что в данной ситуации инородные тела необходимо было извлечь как можно быстрее. Длительное нахождение магнитов и батареек в организме может приводить к ожогам, перфорации внутренних органов, некрозу тканей и кровотечению.

«Мы извлекли из желудка ребенка 130 магнитов и литиевую батарейку. Магниты сцепились друг с другом, что привело к повреждению слизистой оболочки и образованию язвы. Действовать нужно было быстро. С помощью специальных инструментов — эндоскопического «Сачка», зажима по типу «Аллигатор» и «Корзины Дормиа» мы провели гастроскопию, в ходе которой последовательно извлекли инородные тела из желудка мальчика. После операции выполнили контрольную рентгенографию и обнаружили еще 3 магнита, которые невозможно было удалить с помощью эндоскопа. Ребенок глотал магниты в разное время, поэтому некоторые из них уже переместились в кишечник. Находясь там, они сцепились и притянули друг к другу желудок и кишечник. Извлечь оставшуюся часть можно было только хирургическим путем. Торакальные хирурги извлекли оставшиеся магниты через маленькие разрезы в брюшной стенке с помощью лапароскопа и телескопической трубки. Операция прошла успешно», — рассказал заведующий эндоскопическим отделением Александр Иноземцев.

Сейчас ребенок чувствует себя хорошо и уже выписан на амбулаторное лечение.

Врачи напоминают, что если ребенок проглотил инородное тело, необходимо немедленно вызвать скорую. Чем раньше будет оказана помощь, тем меньше риск осложнений. Магниты и батарейки особенно опасны. Во влажной среде пищеварительного тракта усиливается электрическая проводимость между магнитами. Это приводит к короткому замыканию между их полюсами и электрическому ожогу внутренних тканей.

Также влажная среда способствует разгерметизации батареек. Выделяющаяся из них сильная щелочь вступает в химическую реакцию с жидкостями организма и расплавляет живые ткани с образованием глубоких язв.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.