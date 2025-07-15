В «Яндекс Картах» больше не показывается здание экс-посольства Украины в Москве

В сервисе «Яндекс Карты» больше не показывают местоположение здания бывшего посольства Украины в Москве, расположенного в Леонтьевском переулке, сообщает ТАСС .

На картах теперь этот объект идентифицируется как усадьба Уварова. Во время поиска по запросу «посольство Украины» сервис показывает данные о зданиях, которые до этого были консульством и посольством.

Договор аренды на участок земли, где находились здания посольства Украины, мэрия Москвы расторгла. Эта мера стала ответом на решение Киева поступить так же в отношении посольства России.

При этом неприкосновенность здания посольства, которое остается в госсобственности Украины, будет поддерживаться и дальше.