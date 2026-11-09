Врачи Центра Рошаля провели почти 2 тыс онлайн-консультаций для регионов

Врачи Детского научно-клинического центра имени Л. М. Рошаля с апреля 2025 года провели почти 2 тыс. телемедицинских консультаций для коллег из других регионов России. Дистанционный формат помогает разбирать сложные клинические случаи и выбирать тактику лечения детей, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Специалисты Центра Рошаля консультируют врачей из других субъектов России с помощью телемедицины. Среди обратившихся — медицинские организации Владимирской, Самарской и Саратовской областей, а также Краснодарского края.

Заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин сообщил, что с апреля 2025 года специалисты центра провели почти 2 тыс. таких консультаций.

«Благодаря телемедицинским технологиям их опыт доступен не только врачам Подмосковья, но и коллегам из других регионов России. Это особенно важно при лечении детей со сложными диагнозами, когда требуется дополнительное экспертное мнение», — рассказал Максим Забелин.

Чаще всего врачи обращаются за консультациями по педиатрии, детской хирургии, травматологии и ортопедии, неврологии, детской реабилитации и анестезиологии-реаниматологии. Во время онлайн-встреч специалисты обсуждают результаты обследований, уточняют диагноз и определяют дальнейшую тактику лечения ребенка.

«Благодаря телемедицине мы можем представить результаты обследований, обсудить клиническую ситуацию с узкопрофильными специалистами и получить рекомендации. Это помогает избежать потери времени и организовать необходимое лечение по месту пребывания пациента, без перевода его в другой регион», — отметил заместитель главного врача городской детской клинической больницы № 17 города Уфы Владислав Голубятников.

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в новом детском клиническом центре имени Леонида Рошаля работают 1 200 высококвалифицированных специалистов, по-настоящему влюбленных в свой род деятельности.

«В команде — ведущие специалисты: лидеры в педиатрии, хирургии, реабилитации, диагностике. Большинство из них из Москвы и Московской области», — подчеркнул глава региона, отметив, что есть врачи и из других российских субъектов.