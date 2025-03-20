Врачи Центра Рошаля извлекли ключ от игрушки из кишечника 2-летнего ребенка

В Детский клинический центр имени Л. М. Рошаля обратилась мама 2-летнего ребенка, заподозрившая, что сын проглотил ключи от заводной игрушки. Проведенная диагностика выявила инородное тело в кишечнике маленького пациента, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Самостоятельно ключ не мог выйти из организма. Поэтому в условиях операционной мы провели колоноскопию, в ходе которой в илеоцекальном клапане, месте перехода из тонкого кишечника в толстую кишку, был обнаружен металлический ключ от заводной игрушки. С помощью эндоскопической петли ключ был захвачен и выведен наружу через естественное отверстие», — сказал заведующий отделением эндоскопических методов диагностики и лечения Александр Иноземцев.

На данный момент ребенок чувствует себя хорошо и уже выписан. Врачи напоминают, что в случае, если ребенок проглотил инородное тело, необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью, не предпринимая попыток вызвать рвоту, а также не поить и не кормить ребенка до получения рекомендаций от врача. Чем раньше будет оказана помощь, тем ниже риск возникновения осложнений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в новом Детском клиническом центре имени Леонида Рошаля работают 1200 высококвалифицированных специалистов, по-настоящему влюбленных в свой род деятельности.

«В команде — ведущие специалисты: лидеры в педиатрии, хирургии, реабилитации, диагностике. Большинство из них из Москвы и Московской области», — подчеркнул глава региона, отметив, что есть врачи и из других российских субъектов.