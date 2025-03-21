Врачи Центра им Рошаля вошли в состав внештатных специалистов Минздрава Подмосковья

Министерство здравоохранения Московской области утвердило персональный состав главных внештатных специалистов, в который вошли врачи Детского клинического центра им. Л. М. Рошаля. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Федор Напольников, заведующий отделением детской урологии и андрологии, получил назначение на должность главного внештатного детского специалиста-уролога Московской области. Никита Степаненко, заведующий отделением детской хирургии № 2, также был назначен главным внештатным детским хирургом Московской области. От имени Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля мы поздравляем наших коллег и желаем им успехов в их профессиональной деятельности», — отметила главный врач Детского центра Татьяна Шаповаленко.

Детский клинический центр им. Л. И. Рошаля — флагманский проект в сфере здравоохранения Подмосковья. Он стал координатором всех детских учреждений региона.

В нем работают специалисты со всей страны — лидеры в педиатрии, хирургии, реабилитации, диагностике. Ежегодно стационарную помощь здесь будут получать около 25 тыс. юных пациентов и более 135 тыс. пациентов амбулаторно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых объектов здравоохранения, а также о социальной поддержке медработников.

«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли в 2022–2023 гг. на положительный баланс. Плюс 200–250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.