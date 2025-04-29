Врачи центра им Рошаля спасли ребенка с редкой аневризмой ствола основной артерии

В детский клинический центр им. Л. М. Рошаля в плановом порядке поступил девятилетний мальчик с редкой аневризмой ствола основной артерии. Патология подразумевает расширение стенки артерии, которая отвечает за кровоснабжение мозга. Несвоевременное обращение за медицинской помощью может привести к инсульту или кровоизлиянию в мозг, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Пациента госпитализировали в отделение нейрохирургии для проведения хирургического вмешательства.

«Такая патология встречается редко. Мы выполнили мальчику операцию с применением современных технологий имплантации поток-перенаправляющего стента. В ходе рентгенэндоваскулярного вмешательства, через бедренную артерию мы провели катетер к сосудам головного мозга и разместили имплант в области аневризмы. Операция прошла успешно, нам удалось нейтрализовать возможные риски разрыва, а значит и инсульта», — рассказал заведующий отделением рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения Михаил Комиссаров.

На данный момент с маленьким пациентом все хорошо, его выписали. В дальнейшем мальчику предстоит пройти курс восстановительного лечения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о важности привлечения кадров в образовании и здравоохранении.

«Еще раз подчеркиваю, тема кадров также в сфере образования выходит на очень заметные позиции. Лучшая моя рекомендация вам и главам уже сейчас задуматься, <…> какие мероприятия мы можем предложить для того, чтобы удержать лучших врачей. <…> Наша задача: чтобы были конкретные результаты на каждой территории», — подчеркнул Воробьев.