Врачи центра им Рошаля спасли новорожденного с пороком сердца

В детский клинический центр им. Л. М. Рошаля экстренно поступил новорожденный на третьи сутки жизни в крайне тяжелом состоянии. У малыша были проблемы с сердцем, критический стеноз аортального клапана, который препятствовал нормальному кровотоку. Кардиохирурги центра провели новорожденному двухэтапную операцию, представляющую собой редкое вмешательство для данного возраста, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Из-за крайне тяжелого состояния малышу первым этапом была выполнена баллонная пластика аортального клапана. Это помогло улучшить его раскрытие и сократительную способность левого желудочка, фракция выброса выросла с 34% до 75%. В возрасте 1 месяца ребенок был повторно госпитализирован для проведения операции с искусственным кровообращением. Пациенту была выполнена операция Росса-Конно, в ходе которой ребенку заменили пораженный аортальный клапан на его собственный клапан легочной артерии и расширили выходной отдел левого желудочка», — сказал заведующий отделением кардиохирургии Александр Морозов.

Операция прошла успешно, состояние малыша стабилизировалось. После завершения кардиохирургического лечения ребенок был выписан и продолжил восстановление в педиатрическом отделении.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о важности привлечения кадров в образовании и здравоохранении.

«Еще раз подчеркиваю, тема кадров также в сфере образования выходит на очень заметные позиции. Лучшая моя рекомендация вам и главам уже сейчас задуматься, <…> какие мероприятия мы можем предложить для того, чтобы удержать лучших врачей. <…> Наша задача: чтобы были конкретные результаты на каждой территории», — подчеркнул Воробьев.