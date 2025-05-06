Врачи Центра им Рошаля извлекли дротик из черепа мальчика

Бригада скорой помощи доставила в Детский клинический центр им. Л. М. Рошаля 10-летнего мальчика с травмой головы. Ранее он играл с друзьями в дартс, и, к сожалению, один из дротиков случайно попал ему в область лба. При поступлении врачи провели компьютерную томографию и перевели пациента в отделение нейрохирургии. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Мальчику повезло: дротик прошел только через кортикальный слой, не задев жизненно важные ткани головного мозга. В условиях местной анестезии с помощью специальных инструментов мы аккуратно извлекли дротик из черепа. Процедура длилась около 6 минут и прошла успешно. После операции мальчик прошел курс противовоспалительной и антибактериальной терапии», — рассказал заведующий нейрохирургическим отделением Аслан Текоев.

На данный момент с мальчиком все хорошо, его выписали на третьи сутки после процедуры.

В предверии длинных выходных врачи напоминают о важности соблюдения техники безопасности во время детских игр. При необходимости сразу же обращайтесь за медицинской помощью.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что почти 70 автомобилей неотложной помощи поступило в подмосковные медучреждения в 2024 году. Они были закуплены в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

«В этом году поставили 68 неотложек — по 8 в Московской областной детский хоспис и Балашихинскую больницу, 3 — в Лобненскую, а также в Воскресенскую, Серпуховскую, Солнечногорскую и другие наши медучреждения. Кроме того, до конца 2024-го в разные уголки Подмосковья поступят 77 машин „скорой“», — сказал губернатор.