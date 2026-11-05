Врачи Ступинской больницы удалили пациенту кисту шеи диаметром около 10 см

Врачи оториноларингологического отделения Ступинской клинической больницы удалили 27-летнему пациенту боковую кисту шеи диаметром около 10 см. Операция прошла без осложнений. Пациента выписали, он выздоравливает.

Заведующий отделением Сергей Шарков пояснил, что боковые кисты шеи связаны с патологией развития второй жаберной щели и встречаются примерно в одном случае на 5 тыс. По некоторым данным, на них приходится около 0,02% всех кистозных и опухолевых новообразований шеи. Чаще всего патология проявляется в возрасте от 15 до 30 лет.

Такие кисты могут долго не давать о себе знать, но после вирусной инфекции или другого заболевания способны воспалиться и резко увеличиться. Иногда их принимают за обычное воспаление и дренируют. Однако дренирование не излечивает ни боковые, ни срединные кисты шеи — их необходимо иссекать. Повторные воспаления и дренирования усложняют операцию, поэтому лучше удалить кисту до первого воспаления.

Сложность вмешательства связана с близостью кисты к сосудисто-нервному пучку шеи, в том числе к внутренним и общим сонным артериям и внутренним яремным венам. Во время операции важно не повредить эти структуры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается большая работа по модернизации медучреждений.

«Сегодня у нас в работе находится ряд поликлиник. Какие-то из них выходят из капитального ремонта уже в другом облике, с другим оборудованием, с потенциалом другим. Это, безусловно, привлекает, в том числе квалифицированные профессиональные кадры», — отметил Воробьев.