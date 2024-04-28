Врачи спасли режиссера-постановщика советского мультика «Бременские музыканты»

Режиссер мультфильма «Бременские музыканты» Ковалевская чуть не умерла в Москве

Советский и российский режиссер и сценарист мультипликации Инесса Ковалевская чуть не умерла в своей столичной квартире. Режиссера-постановщика легендарного советского мультика «Бременские музыканты» спасла вовремя прибывшая бригада скорой помощи, сообщает Mash .

Медикам удалось стабилизировать состояние Ковалевской и диагностировали у нее сердечную недостаточность. От госпитализации заслуженный деятель искусств отказалась.

Инесса Ковалевская родилась 1 марта 1933 года в Москве. В 1958 году окончила Институт театрального искусства им. А. В. Луначарского. В 1964 году после окончания курсов сценаристов и режиссеров начала творческую работу на киностудии «Союзмультфильм».

Ковалевская поставила такие известные советские мультфильмы как «Бременские музыканты», «Как львенок и черепаха пели песню», «Сказка о попе и работнике его Балде», «Приключения кузнечика Кузи» и др.