Мантуров уйдет с поста главы Минпромторга, но сохранит пост вице-премьера

Денис Мантуров уйдет с должности главы министерства промышленности и торговли РФ, но сохранит пост вице-премьера страны, сообщает РБК .

Мантуров был главой министерства 12 лет. Он сам заявлял, что решение о совмещении его должностей может быть пересмотрено.

Как рассказали два источника, на данный пост сейчас рассматривается кандидатура губернатора Калининградской области Антона Алиханова, ранее был главой департамента госрегулирования внешнеторговой деятельности в Минпромторге.

Мантуров в 1990-е годы работал в авиапроме. В 2000–2001 годах занимал должность коммерческого директора Московского вертолетного завода им. М. Л. Миля. В 2001–2003 годах был зампредседателя ФГУП «Государственная инвестиционная корпорация». В 2003–2007 годах был главой ОАО «Объединенная промышленная корпорация Оборонпром».

В 2007–2008 годах Мантуров трудился в должности замминистра промышленности и энергетики, а затем замминистра промышленности и торговли страны. Пост главы Минпромторга он занял в 2012 году. В июле 2022 года стал одним из вице-премьеров РФ, при этом управляя министерством.