Пентагон пресек несанкционированный доступ ВС РФ к Starlink на Украине

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Bloomberg: Пентагон заявил о блокировании доступа России к Starlink

Помощник главы Минобороны США по космической политике Джон Пламб заявил, что Пентагон препятствует несанкционированному использованию ВС РФ интернет-терминалов Starlink на территории Украины, сообщает РИА Новости .

«США активно сотрудничают с правительством Украины и компанией SpaceX, чтобы противостоять незаконному использованию Россией терминалов Starlink», — сказал Пламб в интервью агентству Bloomberg.

Помощник главы Пентагона добавил, что был достигнут компромисс с американским миллиардером и владельцем Starlink Илоном Маском, однако более подробно рассказать о предпринятых шагах отказался.

Ранее представитель американского Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что Белый дом не готов называть сроки выделения Украине новых пакетов военной помощи, но работа в этом направлении продолжается.