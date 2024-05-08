Госдеп: США продолжают работать над выделением новой помощи Украине

Вашингтон пока не готов называть сроки выделения Киеву новых пакетов военной помощи, однако работа в этом направлении продолжается, заявил представитель американского госдепа Мэттью Миллер, пишет РИА Новости .

«Мы работаем на другими пакетами. Вы можете их ожидать…, но я не собираюсь предоставлять сроки или день, когда будет объявление», — сказал он.

Ранее Сенат США принял проект закона о выделении десятков миллиардов долларов помощи союзникам. Украине из них будет направлен почти 61 млрд долларов.

Москва считает, что поставки оружия Киеву мешают мирному решению и вовлекают Североатлантический альянс в конфликт. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы с оружием для Украины станут законной целью ВС России. Также НАТО, по его словам, участвует в противостоянии подготовкой кадров в Британии, Германии, Италии и других странах.