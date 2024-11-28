Врачи сосудистого центра в Дубне спасли женщину в ее день рождения

Жительница Дубны 26 ноября вместе с семьей отмечала свой день рождения, когда почувствовала себя плохо. Ее дочь, Светлана вызвала скорую, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«У мамы 26 ноября был день рождения. Ей исполнилось 78 лет. Мы дружно поздравили ее всей семьей, но вечером, почти перед окончанием праздника ей внезапно стало плохо. Вызвали скорую. Приехав, медики диагностировали обширный инфаркт и приняли решение о срочной госпитализации в сосудистый центр. Приступ был настолько серьезный, что они прямо сказали: „До Дмитрова точно не довезем“, — поделилась воспоминаниями женщина.

Через час пожилой женщине сделали операцию, установив стент на пораженный тромбом сосуд. Сейчас дубненка уже в палате, готовится к выписке.

Светлана говорит, что теперь у ее мамы 26 ноября сразу 2 дня рождения. За это женщина выражает огромную благодарность за профессионализм, чуткое отношение, внимательность и участие бригаде скорой помощи, врачам-хирургам и всем работникам приемного отделения сосудистого центра ФБУЗ МСЧ №9 ФМБА России.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.