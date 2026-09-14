Врачи Серпухова удалили из носа пациентки фрагмент зубной пломбы

Врачи Серпуховской больницы удалили из гайморовой пазухи пациентки фрагмент зубной пломбы и грибковые массы, обнаруженные перед имплантацией, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Женщина обратилась в Серпуховскую больницу после того, как компьютерная томография выявила инородное тело в носу. Исследование назначил стоматолог перед имплантацией. В левой гайморовой пазухе обнаружили фрагмент зубной пломбы, который, предположительно, попал туда во время давнего лечения зуба.

Долгое время инородное тело не беспокоило пациентку. Однако оториноларинголог выявил, что вокруг него скопились грибковые массы. Врачи решили провести операцию.

«В условиях комбинированной анестезии мы провели деликатную эндоскопическую операцию — микрогайморотомию. Через миниатюрный доступ с помощью тончайших инструментов бережно удалили и грибковые массы, и фрагмент пломбы, после чего пазуху тщательно промыли антисептическими растворами», — рассказал заведующий оториноларингологическим отделением Магомед Магомедалиев.

Послеоперационный период прошел без осложнений, пациентка чувствует себя удовлетворительно и остается под наблюдением оториноларинголога. Врачи рекомендуют обращаться за медицинской помощью при обнаружении инородных тел: они могут способствовать развитию инфекций и повреждать окружающие ткани.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.