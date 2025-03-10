Врачи Сергиево-Посадской больницы отмечают рост сезонной заболеваемости ОРВИ

Администрация Сергиево-Посадской больницы отмечает серьезный рост заболеваемости ОРВИ. По данным главного врача лечебного учреждения Олега Дмитриева, сильно увеличилась нагрузка и на амбулаторное звено, и на стационар — коечный фонд загружен по максимуму. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Серьезно увеличилась нагрузка на центральную детскую поликлинику. Ежедневно на очный прием обращаются свыше 200 человек, и столько же обслуживаются на дому. Руководство больницы предупреждает, что в связи с высокой нагрузкой на врачей могут наблюдаться очереди и увеличиваться время ожидания медицинского работника. Ситуация осложняется тем, что многие врачи сами уходят на больничный. К работе привлечены все возможные кадровые силы. В администрации отмечают: ситуация непростая, но временная.

«С середины и конца февраля отмечается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ, причем, в один момент переполнились инфекционное и пульмонологическое отделения. Статистические цифры действительно выше, чем за аналогичный период того года. В начале марта отмечаем рост детской заболеваемости. Безусловно, болеют не только рядовые жители, но и сами врачи, поэтому проводим ротацию кадров, чтобы не допустить снижения объемов оказания медицинской помощи населению», — рассказал Олег Дмитриев.

Доктора напоминают, что меры профилактики заражения аналогичные тем, что применяли в пандемию: обрабатывайте антисептиком руки, минимизируйте пребывание в общественных местах, при легких респираторных проявлениях носите маски — так вы убережете от распространения вирусов окружающих. Разнообразьте меню за счет овощей и фруктов, чаще бывайте на свежем воздухе. Умеренные физические нагрузки держат организм в тонусе, а также делают его более крепким в борьбе с инфекциями.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

В прошлом году мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, поэтому за два месяца 2025-го уже поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. В этом году обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.