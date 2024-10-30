Врачи Сергиева Посада спасли ногу мужчины от гангрены и ампутации

В Сергиево-Посадскую больницу поступил 53-летний мужчина с острой болью в ноге от паха до колена. Проведенное обследование выявило у него перекрытие кровотока в артерии левой ноги и угрозу развития гангрены. При такой патологии без своевременной помощи человек может лишиться ноги. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Пациент был в тяжелом состоянии. Из-за сильных болей не спал уже месяц. Конечность была синюшного цвета, холодная. В ходе операции мы восстановили кровоток в паховой области и проходимость артерии на протяжении всего бедра. Выполнили пластику артерий. Операцию провели в ангиографической операционной по щадящей гибридной методике через небольшой разрез. Техника сочетает в себе хирургический этап и эндоваскулярный метод. С помощью этой смешанной методики удалось открыть бедренную и подколенную артерии, а также артерии голени и восстановить их при помощи введения внутрь специальных раздувающихся баллонов с лекарственным покрытием. Все это выполнялось под рентген-контролем — в реальном времени мы видели, как возобновился кровоток в конечности. Уже на операционном столе нога пациента потеплела, вернулся нормальный цвет кожи, боль прошла», — рассказал заведующий отделением сосудистой хирургии Игорь Дядьков.

В настоящее время пациент уже выписан домой и проходит амбулаторное лечение. Затем он сможет вернуться к обычной жизни.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.