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Врачи рассказали работникам химкомбината в Воскресенске о профилактике диабета

Врачи Воскресенской больницы 18 ноября провели семинар по профилактике сахарного диабета II типа и борьбе с ожирением для 20 сотрудников филиала «ВМУ» АО «ОХК «Уралхим», сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Встречу на площадке предприятия приурочили ко Всемирному дню борьбы с диабетом. Врачи обсудили с работниками профилактику заболевания и борьбу с ожирением, ответили на вопросы участников. Семинар прошел в интерактивном формате.

Сахарный диабет называют «тихой эпидемией»: изменения в организме могут годами протекать бессимптомно. Врачи напомнили о важности контроля уровня сахара в крови, сбалансированного питания и достаточной физической активности даже при плотном рабочем графике.

«Подобные выездные встречи с работниками предприятий и открытый диалог с врачами помогают вовремя обратить внимание на факторы риска, научиться управлять ими и не допустить развития серьезных заболеваний», — отметила заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе Наталья Алексеевна Муравьева.

ВМУ «Уралхим» — одно из крупнейших предприятий страны по выпуску минеральных удобрений и кислот. Корпоративное здравоохранение, регулярное просвещение и своевременные профилактические обследования помогают формировать культуру заботы о здоровье.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.