Врачи рассказали о пользе и рисках сока лопуха

Сок лопуха используют для поддержки кожи, иммунитета и печени, однако при неправильном применении он может вызвать аллергию и расстройства желудка, сообщает Общественная Служба Новостей .

Сок получают из свежих или сухих листьев и корней лопуха. Растение моют, измельчают и отжимают через марлю или соковыжималку. Для сохранения полезных веществ предпочтительно использовать свежее сырье и хранить напиток в холодильнике не более суток.

Сок богат витаминами A, C и E, а также железом и калием. Его применяют при воспалениях кожи, мелких повреждениях, акне и псориазе. Напиток также поддерживает иммунитет благодаря высокому содержанию витамина C и обладает мочегонным эффектом, способствуя выведению токсинов. Кроме того, средство используют для улучшения работы печени и укрепления волос.

При этом продукт имеет противопоказания. У некоторых людей возможна аллергия, в редких случаях — отек гортани и проблемы с дыханием. Из-за эфирных масел может возникнуть тошнота и расстройство желудка. Беременным и кормящим женщинам рекомендуется консультация врача.

Специалисты советуют начинать с малых доз, разводить сок водой и не превышать норму в 2–3 столовые ложки в день.

