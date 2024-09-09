Врачи рассказали, насколько опасен рак, от которого умер Масляков

В воскресенье, 8 сентября, в возрасте 82 лет скончался известный телеведущий, один из создателей легендарного КВН Александр Масляков. Врач-онколог Евгений Черемушкин рассказал, насколько опасен рак легких, унесший жизнь звездного ведущего, сообщает «Вечерняя Москва».

«У Маслякова могли выявить массивное поражение легкого со множеством метастаз. Здесь предполагается серьезное лечение, но в случае с телеведущим возраст играл против него, его организм был уже достаточно изношен. Наверняка собирался консилиум всех профилей, который решал, имеет ли смысл лечение», — предположил Черемушкин.

По словам онколога, в ситуации с Александром Васильевичем все способы терапии могли себя исчерпать, либо течение болезни приняло уже агрессивную форму.

Онколог, кандидат медицинских наук Андрей Пылев также отметил, что рак легких — это одна из наиболее агрессивных форм онкоболезни. Эффективность лечения таких больных зависит от ряда факторов, среди которых — состояние самого пациента, стадия болезни, распространенность рака и морфологическая форма опухоли.