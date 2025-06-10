Врачи рассказали, чем опасно мытье волос капсулами для стирки

В социальных сетях набирает популярность опасный бьюти-тренд: пользователи моют волосы капсулами для стирки белья. Несмотря на заявления об «ослепительном блеске» и «нежности» шевелюры, специалисты предупреждают — такие эксперименты могут привести к аллергии, повреждению волос и вирусным инфекциям кожи головы, сообщает Общественное Телевидение России .

Врач-дерматолог и трихолог Татьяна Егорова рассказала, что бытовая химия содержит агрессивные компоненты, в том числе отдушки и эфиры, способные разрушить защитный липидный слой кожи и вызывать контактный дерматит. Это проявляется покраснением, отеками, зудом и болями. Даже одно применение капсулы для стирки вместо шампуня может спровоцировать сильную реакцию. При регулярном использовании страдают не только кожа, но и волосы — они становятся ломкими, тусклыми и пересушенными.

Трихологи советуют отказаться от опасных экспериментов и предпочесть натуральные альтернативы. Например, в качестве домашнего шампуня можно использовать смесь из яичного желтка, лимонного сока и нескольких капель коньяка. Такой состав содержит лецитин, укрепляющий волосы и придающий им блеск.

Специалисты рекомендуют использовать растительные масла (жожоба, кокоса, миндаля, лаванды, арганы, касторовое) для нанесения на кончики волос, что способствует их укреплению и защите.

В крайних случаях для освежения волос допустимо однократное использование геля для посуды или горчицы, однако это не должно становиться привычкой из-за высокой агрессивности данных средств.