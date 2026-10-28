Врачи Раменской больницы извлекли осколок из глаза мужчины и спасли зрение

Офтальмологи Раменской больницы сохранили зрение мужчине, получившему травму левого глаза при работе с инструментом по металлу. Врачи удалили металлический осколок, застрявший глубоко в радужке, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Бригада скорой помощи экстренно доставила мужчину в Раменскую больницу. Во время работы с инструментом по металлу он почувствовал, как что-то отскочило в левый глаз, и сразу вызвал скорую. Обследование выявило в радужке металлический осколок размером 2×1 мм. Пациенту потребовалась сложная микрохирургическая операция.

«Мы сделали микропрокол всего в полтора миллиметра. Специальным инструментом аккуратно «раскачали» осколок и извлекли его, не делая больших разрезов. Важно, что мы не стали накладывать швы на роговицу в области ранения. Это могло привести к снижению зрения из-за развития астигматизма. Поэтому на глаз была установлена специальная лечебная контактная линза, которая обладала бандажными свойствами», — рассказал заведующий офтальмологическим отделением Павел Швец.

Операция прошла успешно. После вмешательства пациент прошел курс антибактериальной и противовоспалительной терапии. Мужчину уже выписали домой под амбулаторное наблюдение.

Врачи напомнили о необходимости соблюдать правила безопасности и использовать средства защиты при работе с инструментами. При травме нельзя самостоятельно извлекать инородное тело: это может усилить повреждение тканей, вызвать кровотечение, инфицирование и другие тяжелые последствия. Необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что тема работы скорой помощи всегда имеет принципиально важное значение, особенно в чувствительные и напряженные периоды. Воробьев подчеркнул, что скорая медицинская помощь — это всегда передовая линия.

«Это, конечно, касается и Covid, который мы вместе с вами, уважаемые коллеги, прошли. Вы помните, какое количество вызовов тогда поступало, какая была нагрузка, какие риски», — сказал губернатор.