Врачи Пушкинской больницы спасли пациентку во время плановой коронарографии

68-летней пациентке Пушкинской клинической больницы имени профессора В. Н. Розанова провели срочное стентирование после выявления опасного сужения артерий во время плановой коронарографии. Через два дня женщину выписали со значительным улучшением, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Пациентка долго наблюдалась у кардиолога с гипертонией и ишемической болезнью сердца со стенокардией высокого функционального класса. Частые тяжелые приступы боли в груди ограничивали ее физическую активность. Несмотря на прием лекарств, за последние полгода одышка усилилась, любая нагрузка давалась с трудом. Женщину направили на плановую коронарографию в Пушкинскую клиническую больницу имени профессора В. Н. Розанова. Исследование позволяет оценить состояние сосудов сердца и коронарный кровоток.

Врачи выявили сужение ствола левой коронарной артерии более чем на 80%, огибающей артерии — примерно на 70%. При левом типе кровоснабжения значительная часть сердца пациентки получала кровь через пораженный ствол.

«В любой момент ствол левой коронарной артерии при таком стенозе мог закрыться, по сути оставался буквально нитевидный просвет», — пояснил заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Антон Ващенко.

Хирурги и кардиологи совместно решили немедленно провести стентирование. Сложное эндоваскулярное вмешательство требовало точного размещения стентов с учетом анатомии пациентки. Врачи стентировали ствол левой коронарной артерии и одну из ее ветвей, затем расширили ячейку стента и установили стент из артерии в другую ветвь. После этого провели дополнительную баллонную пластику всех стентов в устьях ветвей. Операция длилась 1 час 25 минут.

Заведующая кардиологическим отделением Вера Знобищева рассказала, что после операции все симптомы прошли. Пациентка оставалась под наблюдением два дня, затем ее выписали со значительным улучшением. Женщине назначили постоянную терапию и амбулаторное наблюдение в поликлинике с коррекцией лечения при необходимости.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы здравоохранения в регионе. Он отметил, что подмосковные больницы оснастили 12 рентген-аппаратами С-дуга.

«Стараемся, чтобы в каждом муниципальном образовании для пациентов была доступна современная медицинская техника. Так, с начала года мы оснастили наши больницы 12 рентген-аппаратами С-дуга», — сказал губернатор Андрей Воробьев.