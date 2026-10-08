В Королеве откроют выставку о жизни и творчестве Александра Вертинского

Иммерсивная выставка «Вертинский: дорогой длинною домой» откроется 13 октября в Московской губернской универсальной библиотеке в Королеве. Экспозиция расскажет о жизни артиста за границей и его возвращении в СССР, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Выставку подготовили библиотека, Государственный музей истории российской литературы имени В. И. Даля и издательство «Русский мир». Она будет работать до 6 декабря.

Экспозиция проведет посетителей по ключевым событиям жизни поэта, певца и актера Александра Вертинского: от службы медбратом в Первую мировую войну и парижских эмигрантских салонов до триумфа в Нью-Йорке и выступлений на фронтах Великой Отечественной войны. Главная тема — причины и обстоятельства его возвращения на родину.

Основой оцифрованных и интерактивных экспонатов стала коллекция рукописей, фотографий и личных вещей артиста, которую его дочь Анастасия Вертинская передала музею. Посетители также увидят мультимедийные материалы и подлинные редкие книги начала ХХ века из фонда библиотеки. Выставка рассчитана на широкую аудиторию, прежде всего на молодежь.

Ключевой цитатой экспозиции стала фраза из воспоминаний Вертинского «Лучше сундук дома, чем пуховая постель на чужбине».

Во время работы выставки пройдут лекции и беседы о биографии и наследии певца, его эпохе и русской эмиграции, а также концерты романсов и песен Вертинского. Издательство «Русский мир» проведет лекторий о художнике Иване Билибине и писателе Александре Куприне. Центральной темой встреч станет их решение вернуться в Россию после эмиграции.

Адрес: Королев, проспект Королева, д. 24. Вход свободный. Возрастная категория — 6+.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.