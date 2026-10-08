Фермерам Подмосковья передали почти 240 га сельхозземли

Крестьянско-фермерские хозяйства в 11 округах Подмосковья получили более 236,2 га муниципальной и неразграниченной сельхозземли в сентябре 2026 года, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

В сентябре крестьянско-фермерским хозяйствам в 11 округах Подмосковья предоставили более 236,2 га сельхозземли из муниципальной и неразграниченной собственности. Наибольшие площади получили хозяйства в Серебряных Прудах — почти 92 га и Талдомском округе — 66 га.

«Для дальнейшего развития и расширения крестьянско-фермерским хозяйствам переданы земельные участки, предназначенные для животноводства, скотоводства, растениеводства, создания питомников, выращивания зерновых и иных сельхозкультур и сельскохозяйственного производства», — рассказал министр имущественных отношений Московской области Алексей Натаров.

Сельхозземлю в государственной или муниципальной собственности могут арендовать на срок до пяти лет крестьянско-фермерские хозяйства и сельскохозяйственные организации, получающие господдержку для развития и ведения сельского хозяйства. Через три года после заключения договора арендаторы вправе оформить участок в собственность, если используют его по целевому назначению.

Заявление на аренду без торгов можно подать на региональном портале госуслуг. Доступны отдельная услуга для участков в собственности Московской области и услуга для муниципальных земель и участков, государственная собственность на которые не разграничена.

Чтобы на полках магазинов всегда были качественные продукты, по нацпроекту «Продовольственная безопасность» поддерживают развитие отечественного агропромышленного комплекса. Большое внимание уделяют кадрам: в отрасль активно привлекают молодежь и поощряют специалистов, вовлеченных в реализацию ключевых проектов АПК: для них предусмотрены дополнительные выплаты и помощь с приобретением жилья.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в Московской области работает порядка 2 тыс. предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на них трудятся свыше 100 тыс. человек.

«Все вы вносите вклад в развитие сельского хозяйства — усердие каждого фермера и новаторские решения крупных игроков рынка обеспечивают лидирующие позиции Подмосковья в АПК», — заявил Воробьев.