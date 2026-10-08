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Как в 90-х: убитые и сожженные во Владивостоке оказались владельцами ресторана

Происшествия

Мужчина и женщина, тела которых нашли после пожара, оказались убитыми владельцами ресторана во Владивостоке, сообщает «Svodka25 l Новости Приморья и Владивостока».

Возгорание произошло в ресторане «Роял Парк» на Второй Речке во Владивостоке. Скорее всего это был намеренный поджог, чтобы замести следы двойного убийства.

На месте пожара правоохранители нашли тела мужчины и женщины. Ни них были явные признаки насильственной смерти.

По информации местных СМИ, убитыми оказались владельцы ресторана.

Предполагаемый убийца уже пойман, с ним работают следователи.

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