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Церемония прощания с Кашпировским началась на Троекуровском кладбище

Общество
Сергей Дружинин, РИАМО

Фото - © Сергей Дружинин, РИАМО

В Прощальном зале Троекуровского кладбища в Москве началась панихида по психотерапевту Анатолию Кашпировскому, передает корреспондент РИАМО.

Сергей Дружинин, РИАМО

Фото - © Сергей Дружинин, РИАМО

Сергей Дружинин, РИАМО

Фото - © Сергей Дружинин, РИАМО

Сергей Дружинин, РИАМО

Фото - © Сергей Дружинин, РИАМО

В зале собрались родственники, друзья и близкие Кашпировского. На Троекуровское кладбище пришли и поклонники известного психотерапевта, они несут цветы и траурные венки к месту церемонии.

Кашпировский скончался 3 октября, ему было 87 лет. Племянник психотерапевта сообщил, что причиной смерти стала онкология.

Широкую известность Кашпировскому принесли массовые сеансы психотерапии и гипноза, в время которых он вводил аудиторию в транс. Сам Кашпировский сообщал, что методом внушения он может избавлять людей он недугов. В экспертной среде тогда возникала масса вопросов об эффективности сеансов.

Прочитать биографию известного психотерапевта можно в материале РИАМО.

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