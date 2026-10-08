Церемония прощания с Кашпировским началась на Троекуровском кладбище
Фото - © Сергей Дружинин, РИАМО
В Прощальном зале Троекуровского кладбища в Москве началась панихида по психотерапевту Анатолию Кашпировскому, передает корреспондент РИАМО.
Фото - © Сергей Дружинин, РИАМО
Фото - © Сергей Дружинин, РИАМО
Фото - © Сергей Дружинин, РИАМО
В зале собрались родственники, друзья и близкие Кашпировского. На Троекуровское кладбище пришли и поклонники известного психотерапевта, они несут цветы и траурные венки к месту церемонии.
Кашпировский скончался 3 октября, ему было 87 лет. Племянник психотерапевта сообщил, что причиной смерти стала онкология.
Широкую известность Кашпировскому принесли массовые сеансы психотерапии и гипноза, в время которых он вводил аудиторию в транс. Сам Кашпировский сообщал, что методом внушения он может избавлять людей он недугов. В экспертной среде тогда возникала масса вопросов об эффективности сеансов.
Прочитать биографию известного психотерапевта можно в материале РИАМО.
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