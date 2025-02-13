Врачи Пушкина вернули к жизни девушку после отравления неизвестным препаратом

Девушка 28 лет на корпоративе попробовала что-то из запрещенных препаратов. На следующий день ее доставили в беспомощном состоянии в больницу с подозрением на панкреатит и отравлением неизвестным препаратом. Но у девушки начали отказывать руки и ноги, пищеварительная и нервная системы. Да так, что она даже глотать не могла — в крайне тяжелом состоянии ее забирают в реанимацию. После стабилизации состояния, ее дальнейшим восстановительным лечением занялись реабилитологи. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«В наше отделение реабилитации она поступила в лежачем состоянии, с неработающими конечностями, депрессией и в сопровождении мамы. Одна из первых задач была буквально «оторвать» маму от пациентки, провели немало бесед. Помогать — это одно, но не полностью делать все за дочь. Задача стояла непростая — вернуть девушку к жизни, вернее, дать мотивацию жить, как все люди. А гиперопека в такой ситуации не самый лучший вариант», — уточняет заведующий отделением медицинской реабилитации Пушкинской клинической больницы имени профессора Розанова В. Н. Павел Найденов.

В ход пошло все оснащение отделения, все навыки и умения специалистов — ей делали массаж, проводили мышечную стимуляцию, в том числе аппаратную, физиотерапию, использовали систему «Корвит» с биологически обратной связью, разработанную для космонавтов. Она позволяет ускорить процесс восстановления после продолжительного периода неподвижности и помогает «вспомнить» организму, как ходить. Плюс обязательная вертикализация — специальный мобильный аппарат подвозили к кровати пациентки. Учитывая ее возраст и отсутствие хронических патологий, вертикализация проходила мягко и быстро. Следом подключили уже робот-вертикализатор, который прочно фиксирует пациента, поднимает, а нижняя часть конструкции, напоминающая обувь, ходит как бы за него, позволяя разбудить мышечную память. Занимались на различных тренажерах, которые мягко, но настойчиво разрабатывают суставы, возвращая подвижность конечностям.

«Через три недели она от нас уже ушла сама, при помощи ходунков. Ей была разработана программа домашней реабилитации, и мы всегда были на связи. На вторую госпитализацию, через два месяца, она пришла так же на ходунках, но уже не в таком состоянии депрессии, а с четким настроем работать еще активнее. Добавилась беговая дорожка на минимальных скоростях, продолжились массажи, физиопроцедуры, подключилась лечебная физкультура. Уходила она от нас уже с тросточкой и в ортезах в виде сапожков — они держат голеностопные суставы, так как ноги еще слабые. И недавно, спустя еще несколько месяцев домашнего восстановления, она легла к нам в третий раз. Продолжилась работа на аппаратах для наращивания мышечной массы, наши сотрудники работали с походкой, вырабатывали правильную механику. Кстати, ей владеют далеко не все здоровые люди, на самом деле. По коридору пациентка уже ходит самостоятельно, но на более длинные дистанции еще требуется поддержка, поэтому пользуется тростью», — продолжает Павел Найденов.

По прогнозам врачей, еще через один-два курса реабилитации девушка сможет вернуться к обычной жизни и к работе, прогноз у нее благоприятный. Будет включаться в общественную жизнь, так как голова как раз, тьфу-тьфу, не пострадала. А группу инвалидности, скорее всего, еще через год ей снимут. В итоге, лишь через пару лет после злополучного корпоратива, она, скорее всего, продолжит жить обычной жизнью. Но потерянные годы, увы, ей никто не вернет.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.