Врачи подстанции скорой Подмосковья регулярно оказывают помощь жителям Курска

Подмосковная скорая оказывает помощь коллегам из Курска. Раз в две недели состав бригад меняется. На днях из Курска вернулись бригады Солнечногорской, Химкинской, Орехово-Зуевской и Волоколамской подстанций скорой медицинской помощи, сообщает пресс-служба администрации Солнечногорска.

В Курске постоянно работает четыре бригады: врачебная и три фельдшерских. На замену прибывшим врачам отправились бригады из Люберец, Раменского, Ногинска, Щелкова.

«В Курской области мы работаем с перерывом на короткий ночной сон. Работать нелегко, вызовов много. По большому счету, работа скорой в Московской области и в Курской особо не отличается: обслуживаем экстренные и неотложные вызовы. Помощь жителям оказывается в полном объеме. Готовы работать столько, сколько потребуется», — поделился фельдшер Солнечногорской подстанции скорой медицинской помощи Владислав Левченко.

Для координации работы бригад и взаимодействия с курской скорой помощью каждую «смену» сопровождает куратор из числа руководителей или старших врачей Подмосковной скорой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.