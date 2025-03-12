Врачи Подмосковья выполнили роботизированную операцию на артериальном протоке

В детском клиническом центре им. Л. М. Рошаля в кардио-торакальном центре хирурги успешно провели операцию по устранению открытого артериального протока. Это состояние является врожденным пороком сердца, когда сосуд, необходимый для кровообращения плода, не закрывается самостоятельно после рождения, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Мы использовали нашу роботизированную систему, что позволило нам минимизировать травму и избежать возможных осложнений. В ходе торакоскопической операции, через небольшие разрезы, мы поставили три порта в грудной клетке, через которые провели инструменты к сердцу. Затем мы выделили открытый артериальный проток и закрыли его с помощью специальной клипсы. Операция прошла успешно и без осложнений», — сказал главный внештатный специалист Московской области детский кардиохирург Андрей Свободов.

Сейчас с ребенком все хорошо, его выписали из детского центра на пятые сутки после операции.

Робот-ассистированная система позволяет провести малотравматичную операцию с максимальной точностью, что позволяет пациенту быстрее восстанавливаться.

Робот состоит из четырех манипуляторов, который управляется хирургом. Манипулятор заменяет ассистентов, и у операционного стола остается только операционная медсестра. Точность и маневренность роботических рук превышает человеческие возможности.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.