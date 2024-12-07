Врачи Подмосковья вернули девочке потерянное из-за диабета зрение

В детский центр им. Рошаля поступила 12-летняя девочка с жалобами на снижение зрения. Проведенная диагностика выявила у нее набухающую катаракту. Кроме того, хрусталики глаз ребенка стали мутными и увеличились в размере, а также имелся риск их разрыва и полной потери ребенком зрения. Заболевание развилось вследствие осложнений сахарного диабета 1 типа. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

С применением высокотехнологичного микрохирургического оборудования врачи удалили поврежденный хрусталик в одном глазу и заменили его искусственным. Микрохирургическая выполнена по современной методике с использованием стереомикроскопа и хирургического комбайна. Новый хрусталик помещается в глаз в сложенном виде, где он раскрывается сам, как бутон цветка.

Чтобы уменьшить дискомфорт после операции, не стали накладывать швы, а закрыли операционный доступ специальными гидрозамками. Сразу после вмешательства зрение ребенка восстановилось до 70% и еще улучшится. Второй глаз прооперируют после стабилизации зрения в первом глазу.

Данная операция решает проблему пациентки со зрением без необходимости повторных вмешательств по мере взросления.

Сейчас ребенок чувствует себя хорошо. Теперь девочка будет находиться под амбулаторным наблюдением специалистов и сможет вернуться к привычной жизни.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.