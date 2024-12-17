Врачи Подмосковья спасли ребенка с гигантским жидкостным образованием кишки

В приемный покой Детской больницы Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) обратилась мама с 3-х летним мальчиком с жалобами на беспокойство ребенка и боли у него в правой половине живота. Юного пациента осмотрел дежурный врач. По результатам ультразвукового исследования органов брюшной полости у ребенка обнаружили жидкостное образование объемом 350 мл — лимфангиому брыжейки, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Лимфангиома брыжейки — это доброкачественное образование, которое состоит из множества маленьких полостей. Такое образование возникает из-за атипичного развития лимфатических сосудов в этой области.

«Стоит отметить, что достаточно часто лимфангиома брыжейки у детей такого возраста является случайной находкой. Дети начинают жаловаться на боли в животе, но самое опасное, что лимфангиомы брыжейки больших размеров у детей могут приводить к кишечной непроходимости из-за закупорки просвета кишки, а это уже грозит ребёнку серьезными осложнениями вплоть до летального исхода, если вовремя не провести оперативное лечение», — прокомментировал оперирующий врач ребенка, заведующий детским хирургическим отделением, кандидат медицинских наук Владимир Трунов.

В отделении детской хирургии ребенку провели комплексное обследование, после чего было выполнено оперативное лечение — удаление лимфангиомы брыжейки. Операция проводилась лапароскопическим путем, через 3 маленьких прокола на животе. Лимфангиома была полностью удалена без нарушения целосности кишки.

«Статистически лимфангиома имеет общую стенку с прилежащей кишкой, из-за этого она удаляется с участком кишки, но в нашем случае операцию удалось провести, сохранив непрерывность кишки», — подытожил доктор Трунов.

Послеоперационный период у ребенка протекал гладко, без особенностей. Теперь беспокойство мамы и боли в животе у маленького мальчика остались позади. Ребенок выписан дом с полным выздоровлением.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.