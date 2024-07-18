Врачи Подмосковья спасли двухлетнюю девочку с проволокой в горле

В подмосковную поликлинику обратилась мама с двухлетней дочерью с жалобами на боль в горле. Со слов женщины, девочка подавилась во время завтрака и чувствовала дискомфорт и боль в течение недели. После осмотра ребенка экстренно госпитализировали в отделение оториноларингологии МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Мы обследовали ребенка с помощью фиброскопа — специального эндоскопического прибора для осмотра трудно-доступных зон и увидели проволоку больше двух сантиметров, застрявшую в горле малышки. Мы удалили ее при помощи микрохирургической и эндоскопической техники. Ребенок был под седацией и, благодаря максимально нетравмативному способу хирургического вмешательства, у девочки не осталось никаких внешних разрезов на теле. Если бы проволока находилась в организме дольше, то учитывая совсем юный возраст пациентки, это могло привести к различным гнойным осложнениям и лечение было бы совсем другим», — рассказал руководитель отделения оториноларингологии МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского Виктор Егоров.

На данный момент девочка чувствует себя хорошо и уже выписана. Врачи еще раз напоминают, что ни в коем случае нельзя оставлять детей без присмотра, особенно, если они могут дотянуться до мелких предметов. Если вы заподозрили, что малыш все же что-то проглотил, то как можно быстрее нужно обратиться за медицинской помощью.

Один из приоритетов работающего в Московской области министерства здравоохранения — расширение доступности медпомощи для населения. Чтобы сделать обращение за помощью еще более комфортным, в рамках цифровизации услуг был запущен портал «Здоровье». Там можно, не выходя из дома, записаться на прием к врачу, получить телемедицинскую консультацию, вызвать врача на дом, заказать 9 видов медицинских справок. Еще сервис позволяет ознакомиться с результатами визита к спецалисту, лабораторных исследований, выданными направлениями и др. С начала года жители Подмосковья через портал более 1,5 млн раз оформили запись к врачу.

Обратиться к специалисту в Московской области можно несколькими способами: записаться на прием через кол-центр по номеру 122, региональный портал госуслуг и чат-бота Дениса.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.