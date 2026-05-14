Врачи Подмосковья рассказали о скрытой гипертонии у детей

Неделя борьбы с артериальной гипертонией проходит с 11 по 17 мая в Подмосковье. Врачи НИКИ детства напомнили, что повышенное давление встречается не только у пожилых, но и у детей, при этом заболевание долго может протекать бессимптомно, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Специалисты отмечают, что у детей младшего возраста гипертония часто маскируется под переутомление. Ребенок становится капризным, быстрее устает, отказывается от игр, однако четко сформулировать жалобы не может. Такие признаки нередко списывают на учебную нагрузку или особенности характера.

У подростков чаще возникают повторяющиеся головные боли, носовые кровотечения, головокружение и слабость. Иногда появляются «мушки» перед глазами. В ряде случаев, особенно при вторичной гипертензии на фоне других заболеваний, ребенок может вовсе не ощущать повышенного давления.

«Родителям важно понимать, что гипертония у детей часто прячется за обычным переутомлением. Ребенок может годами жить с повышенными цифрами, а его сосуды в это время будут работать на износ. Мы рекомендуем хотя бы раз в год измерять давление даже абсолютно здоровому на вид ребенку, особенно если он жалуется на частые головные боли или быстро утомляется», — подчеркнула врач-детский кардиолог НИКИ детства Анастасия Адамсон.

Врач добавила, что одной из главных причин артериальной гипертензии остается лишний вес. По ее словам, из 100 детей с повышенным давлением у 60–70 выявляют избыточную массу тела. Контроль питания, снижение потребления соли и фастфуда, достаточная физическая активность и ограничение времени у экрана помогают снизить нагрузку на сердце. При тревожных симптомах специалисты рекомендуют обратиться к кардиологу по направлению врача по месту жительства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев высказал слова благодарности руководителям медицинских учреждений, помогающих детям, и командам педиатров.

«Нисо Джумаевна (Одинаева — директор, председатель ученого совета НИКИ детства, главный педиатр Минздрава Московской области — ред.), хочу вам и вашей команде сказать слова благодарности, вы постоянно стараетесь внедрять новое, это новое мы видим, как отражается на здоровье детей. <…> Я хочу поблагодарить вас, Лео Антонович (Бокерия — президент НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева, академик РАН, главный внештатный специалист — сердечно-сосудистый хирург Минздрава России — ред.). Впервые я был у вас в центре Бакулева и видел в кувезах (детей — ред.), которых оперируют и спасают им жизни», — сказал Андрей Воробьев.