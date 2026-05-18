Врачи Подмосковья рассказали, как защитить детей от укусов комаров

В Московской области начался сезон комаров, и врачи напомнили родителям о правилах защиты детей от укусов и возможных осложнений. Специалисты объяснили, как снять зуд и отек и в каких случаях необходимо обратиться к врачу, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Детская кожа более чувствительна, чем у взрослых, а сосуды расположены близко к поверхности, поэтому укус комара у ребенка часто вызывает выраженный отек. По словам медиков, такая реакция в большинстве случаев является нормой и связана с ответом организма на токсины насекомого.

«Главная проблема — это не само покраснение, а нестерпимый зуд. Малыш начинает чесаться, в ранку попадает грязь, и обычный укус превращается в гнойничок. Чтобы этого не допустить, нужно действовать сразу. Первое средство спасения — холод. Подойдет холодная ложка, банка газировки из холодильника или просто мокрый платок. Холод сужает сосуды и „замораживает“ нервные окончания, поэтому зуд быстро утихает. Из проверенных домашних методов отлично работает обычная сода: смешайте чайную ложку с капелькой воды и приложите к месту укуса. Это хорошо снимает отек», — рассказала директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Репелленты специалисты рекомендуют наносить на одежду, а не на кожу ребенка. Спрей не следует распылять прямо на детей — средство лучше сначала нанести на ладони взрослого и затем обработать спину и плечи. Кисти рук мазать нельзя, так как дети могут потянуть их в рот или потереть глаза. Для малышей наиболее надежной защитой остаются москитная сетка на коляску и легкая одежда с длинным рукавом.

Обратиться к врачу необходимо, если укус пришелся в лицо, если их слишком много и поднялась температура, а также при появлении затрудненного дыхания или внезапной вялости. В остальных случаях достаточно следить, чтобы ребенок не расчесывал кожу, коротко подстригать ногти и обрабатывать повреждения антисептиком.

