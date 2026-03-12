Врачи Подмосковья рассказали, как одевать детей в межсезонье

Специалисты НИКИ детства в Подмосковье дали рекомендации по выбору одежды для детей в период переменчивой погоды. Медики напомнили о принципе многослойности и рисках перегрева и переохлаждения, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.

Врачи отмечают, что в межсезонье особенно важно правильно подбирать одежду для прогулок. Перегрев так же опасен, как и переохлаждение, поэтому гардероб ребенка должен соответствовать погоде и уровню его активности.

Основной принцип — многослойность. Первый слой отводит влагу, второй сохраняет тепло, третий защищает от ветра и осадков. При температуре от 0 до +10 градусов специалисты рекомендуют термобелье, флисовую кофту и демисезонный комбинезон с мембраной. Одежда должна быть легкой и не сковывать движения, чтобы ребенку было комфортно во время прогулки.

«Правильно подобранная одежда — это не просто комфорт, а важная составляющая профилактики детских заболеваний. Переохлаждение или перегрев могут ослабить иммунитет ребенка, поэтому родителям стоит внимательно относиться к выбору гардероба по сезону. Особое внимание уделяйте обуви: она должна быть по размеру, с хорошей фиксацией и нескользящей подошвой — это поможет избежать травм и обеспечит уверенность в движениях даже на скользкой дороге», — отметила директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Проверить, комфортно ли ребенку, можно, потрогав кожу на шее сзади: если она теплая и сухая, поводов для беспокойства нет. При этом холодные руки или нос не всегда свидетельствуют о переохлаждении. Обувь рекомендуется выбирать с небольшим запасом для теплого носка, учитывая индивидуальные особенности ребенка.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медицинская сфера в регионе находится под нагрузкой. Наибольшую нагрузку испытывают врачи первичного звена, особенно осенью и весной.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.