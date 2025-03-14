Врачи Подмосковья рассказали, как не допустить укуса змеи

В связи с потеплением в Подмосковье активизировались гадюки. Главный педиатр региона и директор НИКИ детства Нисо Одинаева напомнила о том, как обезопасить детей от укусов ядовитых змей и оказать первую помощь в случае нападения, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Важно объяснить ребенку, что змеи не нападают первыми, но могут укусить, если почувствуют опасность. Перед нападением змея сворачивается в кольцо, издает угрожающее шипение и только потом совершает бросок. Среди характерных признаков гадюки — темная зигзагообразная полоса на теле, треугольная форма головы и вертикальные зрачки. Укус гадюки без своевременной помощи или при неправильном лечении может быть смертельным», — отметила специалист.

При встрече со змеей важно не делать резких движений, не приближаться к ней и не пытаться взять ее в руки.

«Собираясь в лес с ребенком, проследите, чтобы он был одет в плотную одежду и обувь из кожи или резины. И объясните ему, что следует внимательно смотреть под ноги и, если он заметит змею на расстоянии, медленно и спокойно уйти. Не нужно ее пугать в надежде, что она уползет — это может спровоцировать нападение», — добавила Нисо Одинаева.

Если змея все-таки напала, нужно зафиксировать пораженную конечность, уложить ребенка и не допускать его движений. Затем следует немедленно вызвать скорую помощь. В ожидании врачей важно, чтобы ребенок пил как можно больше жидкости, чтобы снизить концентрацию токсинов в крови.

Вся важная информация, включая алгоритм первой помощи при укусе змеи, рекомендации по избежанию встречи с ядовитым пресмыкающимся и другие полезные сведения, собрана на портале «Детство».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.